کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، اصلاح الگوی غذایی و فعالیت بدنی منظم را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از پوکی استخوان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، با اشاره به برگزاری هفته ملی پوکی استخوان از ۲۵ مهر تا اول آبان گفت: این هفته با شعار «استخوان‌های محکم بسازیم و از آن‌ها محافظت کنیم» برگزار می‌شود و فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره پیشگیری از این بیماری خاموش است.

زهرا باقری،افزود: پوکی استخوان یا استئوپروز به معنای کاهش تراکم و استحکام استخوان‌هاست که موجب شکنندگی آن‌ها می‌شود. این بیماری معمولاً به‌تدریج پیشرفت می‌کند و در مراحل اولیه علامت مشخصی ندارد؛ به همین دلیل، گاهی نخستین نشانه آن هنگام بروز شکستگی آشکار می‌شود.

زنان و افراد دارای سابقه خانوادگی در معرض خطر بیشتر

باقری با اشاره به عوامل مؤثر در بروز پوکی استخوان گفت: دریافت ناکافی کلسیم، عوامل ژنتیکی و محیطی و برخی عادت‌های نادرست در سبک زندگی می‌توانند خطر ابتلا به این بیماری را افزایش دهند.

وی ادامه داد: مصرف بیش از حد نمک و کافئین و برخی الگوهای غذایی نامناسب نیز ممکن است بر سلامت استخوان‌ها تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، تراکم استخوان در مردان معمولاً بیشتر از زنان است و زنان، به‌ویژه در سنین بالاتر، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

این کارشناس تغذیه اضافه کرد: افرادی که وزن بسیار پایینی دارند یا در میان بستگان درجه یک خود سابقه پوکی استخوان دارند، باید توجه بیشتری به سلامت استخوان‌های خود داشته باشند.

پوکی استخوان؛ بیماری خاموش تا زمان شکستگی

باقری با بیان اینکه پوکی استخوان در مراحل ابتدایی معمولاً بدون علامت است، گفت: درد اغلب زمانی بروز می‌کند که شکستگی در استخوان ایجاد شده باشد. این شکستگی‌ها ممکن است حتی در اثر ضربه‌های خفیف یا حرکات معمولی بدن رخ دهند؛ ازاین‌رو، توجه به عوامل خطر و پیشگیری از این بیماری اهمیت زیادی دارد.

کلسیم؛ ماده‌ای ضروری برای استحکام استخوان‌ها

وی با تأکید بر اهمیت دریافت کافی کلسیم اظهار کرد: تأمین نیاز روزانه بدن به کلسیم از طریق منابع غذایی اهمیت زیادی دارد. لبنیات کم‌چرب از جمله شیر، ماست، پنیر و کشک از منابع مناسب این ماده معدنی هستند.

این کارشناس ارشد تغذیه افزود: حبوباتی مانند عدس، نخود، لپه، ماش و انواع لوبیا، همچنین مغزها و دانه‌هایی مانند بادام و کنجد و نیز سویا می‌توانند در تأمین کلسیم مورد نیاز بدن نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: برای کاهش نفخ ناشی از مصرف حبوبات، بهتر است آن‌ها پیش از پخت چند ساعت در آب خیسانده شوند و آب آن‌ها دور ریخته شود. همچنین مصرف مغزها و دانه‌ها باید متناسب با نیاز بدن و میزان انرژی دریافتی روزانه باشد.

نقش ویتامین D در جذب کلسیم

باقری با اشاره به اهمیت ویتامین D در سلامت استخوان‌ها گفت: این ویتامین به جذب کلسیم کمک می‌کند و دریافت کافی آن برای حفظ استحکام استخوان‌ها ضروری است.

وی افزود: زرده تخم‌مرغ، جگر و ماهی از منابع غذایی ویتامین D هستند. میزان نیاز به این ویتامین با توجه به سن، شرایط جسمی و وضعیت سلامت افراد متفاوت است؛ بنابراین، تأمین آن باید متناسب با نیاز فرد و توصیه‌های پزشکی انجام شود.

کاهش مصرف نمک و نوشیدنی‌های نامناسب

این کارشناس تغذیه با تأکید بر ضرورت اصلاح عادت‌های غذایی اظهار کرد: مصرف مواد غذایی شور مانند چیپس، پفک، آجیل شور و کنسروها باید محدود شود؛ زیرا دریافت بیش از حد سدیم می‌تواند دفع کلسیم از طریق ادرار را افزایش دهد.

وی همچنین بر رعایت اعتدال در مصرف چای و قهوه تأکید کرد و گفت: انتخاب نوشیدنی‌های سالم و کاهش مصرف نوشیدنی‌های شیرین و گازدار، در کنار رعایت یک الگوی غذایی متعادل، به حفظ سلامت عمومی بدن کمک می‌کند.

باقری با اشاره به ارزش غذایی ماهی افزود: مصرف ماهی می‌تواند به تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن کمک کند و انتخاب انواعی که استخوان‌های نرم و خوراکی دارند، در تأمین کلسیم نیز مؤثر است.

پیاده‌روی روزانه برای تقویت استخوان‌ها

وی با تأکید بر نقش سبک زندگی در پیشگیری از پوکی استخوان گفت: حفظ وزن مناسب، پرهیز از تغییرات شدید وزن و انجام فعالیت بدنی منظم از عوامل مهم حفظ سلامت استخوان‌ها هستند.

این کارشناس ارشد تغذیه ادامه داد: روزانه ۳۰ دقیقه پیاده‌روی تند، متناسب با توان جسمی فرد، می‌تواند به حفظ سلامت استخوان‌ها و تقویت سیستم اسکلتی کمک کند.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: سلامت استخوان‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای سال‌های آینده است و با اصلاح الگوی تغذیه، دریافت کافی مواد مغذی و فعالیت بدنی منظم می‌توان خطر پوکی استخوان و شکستگی‌های ناشی از آن را کاهش داد.

پیشگیری و توجه به عوامل خطر، نقش مهمی در حفظ کیفیت زندگی و سلامت افراد در سنین بالاتر دارد.