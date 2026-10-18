به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عبدالوهاب بخشنده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر شناسایی دقیق مزارع، تأمین امکانات لازم، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و توسعه کشت‌های جایگزین با توجیه اقتصادی تأکید کرد.

در این نشست؛ راهکار‌های تقویت اقدامات پیشگیرانه و اجرای هماهنگ برنامه‌های مقابله با کشت گیاهان ممنوعه بررسی شد.