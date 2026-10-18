اصابت بیش از ۸۲۰ پرتابه به شهرها و روستاهای خمین

اصابت بیش از ۸۲۰ پرتابه به شهرها و روستاهای خمین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان خمین گفت: این شهرستان در جریان جنگ رمضان، بار‌ها هدف حملات قرار گرفت و بیش از ۸۲۰ پرتابه به نقاط مختلف شهر، روستا‌ها و برخی منازل و از جمله مدارس اصابت کرد.

وحید براتی‌زاده افزود: با وجود تداوم حملات و شرایط دشوار ناشی از جنگ، مردم شهرستان خمین با حفظ آرامش و همبستگی، در کنار یکدیگر ایستادند و اجازه ندادند فعالیت‌های روزمره و خدمات‌رسانی در شهرستان متوقف شود.

او گفت: یکی از جلوه‌های همراهی مردم خمین، حضور شبانه اقشار مختلف مردم در میدان‌های شهر بود؛ تجمعاتی که از روز‌های نخست جنگ شکل گرفت و با وجود تهدید‌ها و حملات، ادامه پیدا کرد.

فرماندار خمین با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های شهرستان ابراز داشت: در جریان این حملات، تعدادی از واحد‌های مسکونی، اماکن و مدارس شهرستان دچار آسیب شدند و مجموعه مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی برای مدیریت شرایط و کاهش آسیب‌ها پای کار بود.

براتی‌زاده همچنین با اشاره به جان‌باختن جمعی از مردم شهرستان در جریان این حوادث گفت: خمین در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان بیش از ۵۰ شهید تقدیم کرد و مردم این شهرستان بار دیگر جلوه‌ای از ایثار، همدلی و پایبندی خود به میهن را به نمایش گذاشتند.

او افزود: آنچه در این روز‌ها بیش از هر چیز خودنمایی کرد، همبستگی و غیرت مردم خمین در دفاع از وطن و ایران بود؛ مردمی که در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر ماندند و برای عبور از روز‌های دشوار تلاش کردند.

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