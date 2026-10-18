به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره امور عشایر شهرستان فسا گفت:در این رویداد، عشایر و روستاییان منطقه، در کنار معرفی آداب و سنن دیرینه، دست‌بافته‌ها، صنایع‌دستی و تازه‌ترین محصولات زراعی و دامی خود را در قالب ۲۵ غرفه پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشتند.

شیروانی افزود: در حال حاضر، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری در مناطق مختلف شهرستان فسا سکونت دارند، که بخش قابل‌توجهی از گوشت، لبنیات، محصولات کشاورزی و البته دست‌بافته‌های نام‌آشنایی، چون گلیم، جاجیم و گبه را تولید و روانه بازار می‌کنند.

او در پایان گفت: اجرای بازی‌های بومی و محلی و بازخوانی نغمه‌ها و آوا‌های کهن محلی، از دیگر بخش‌های این جشنواره بود.