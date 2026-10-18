به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با هفته تربیت بدنی، مسابقات قهرمانی کیوکوشین ماسودا استان فارس جام رهبر شهید در شهرستان آباده برگزار شد.

مسئول کیوکوشین ماسودا استان فارس گفت: پنجمین دوره از این مسابقات در شهرستان آباده با حضور ۱۱۰ ورزشکار از شهرستان‌های استان فارس و پنج استان مهمان برگزار شد.

محمدی افزود: در این دوره رزمی کارانی از ۹ شهرستان فارس و استان‌های کرمان، یزد، قم و مازندران و در ۹ وزن مختلف شرکت کردند که در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

او افزود: نفرات برتر این دوره از مسابقات به اردوی تیم منتخب استان فارس برای اعزام به مسابقات کشوری دعوت خواهند شد.