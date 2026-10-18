به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن گفت: ذوب‌آهن تیم بااصالتی است که در همه دوره‌های لیگ حضور داشته است.

سعید اخباری افزود: تقابل سختی بود که با تغییر در کادرفنی ذوب‌آهن به فاصله ۲ روز قبل از بازی سخت‌تر شد؛ به ویسی خسته‌نباشید می‌گویم، ربیعی دوست کاربلد من است.

وی ادامه داد: نیمه‌اول شرایط ۵۰-۵۰ بود، در نیمه دوم با تغییراتی که داشتیم سوار بازی شدیم، دوباره بازی‌ها فشرده خواهد شد و باید با ریکاوری مناسب آماده بازی بعدی شویم.

سرمربی چادرملو گفت: ذوب‌آهن باشگاه بزرگی است و در اندازه‌ای نیستم که بخواهم در مورد سیاست‌های این تیم صحبت کنم، خودشان می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند.

وی ادامه داد:مشکلات زیادی داشتیم؛ بازیکنان ما غیرت دارند، چند بازیکن جدید به تیم اضافه کردیم، مهدی حسینی ۱۹ ساله است، زمان می‌برد تا این بازیکنان به هماهنگی برسند؛ امیدوارم بتوانیم این روند را حفظ کنیم.

سرمربی چادرملو گفت: می‌خواهیم هر هفته دل هواداران را شاد کنیم، اولویت ما هواداران هستند، تلاش می‌کنیم، اما نتیجه دست خداست.

وی ادامه داد: معمولا نیمه‌های اول یک مسابقه پرتلاطم است، برنامه داشتیم تا بازیکنان جوان را در نیمه دوم به زمین بفرستیم و مزد زحمات خود را گرفتند؛ پنالتی ذوب‌آهن اگر گل می‌شد شاید اتفاق دیگری می‌افتاد، اما تلاش بچه‌ها تغییری نمی‌کرد.