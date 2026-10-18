به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین افتتاح و بهره‌ برداری از دبستان ۱۲ کلاسه پروین اعتصامی (شهید عبدالكریم صالحی) شهر خواف، با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، نماینده مردم شهرستان‌ های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار خواف و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی برگزار شد.

فرماندار خواف در این مراسم، ساخت و افتتاح این واحد آموزشی نوساز را اقدامی ارزشمند در راستای تحقق عدالت آموزشی، کاهش تراکم دانش‌ آموزی و ارتقای کیفیت آموزش در دوره ابتدایی دانست.

وی با تأکید بر اینکه دوره ابتدایی پایه‌ گذار رشد علمی، تربیتی و مهارتی نسل آینده است، اظهار داشت: فراهم ساختن محیط‌ های آموزشی استاندارد، ایمن و بانشاط، بستری ضروری برای شکوفایی استعدادهای کودکان این منطقه به شمار می‌ رود.

این طرح با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال با زیربنای ۱۱۰۰ متر مربع با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و شرکت های صنعتی و معدنی از محل مسئولیت‌ های اجتماعی ساخته شده است.