سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با توجه به شرایط جدول و امتیاز‌هایی که از دست داده‌ایم، به پیروزی مقابل مس شهربابک نیاز داریم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، پیش از دیدار مقابل مس شهربابک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال در نشست خبری، اظهار داشت: خوشحالم که برای نخستین بار به شهر بابک آمده‌ام و امیدوارم با خاطره‌ای خوب این شهر را ترک کنیم. مسابقه بسیار مهمی مقابل تیمی قابل احترام داریم که قاسم شهبا، مربی باتجربه فوتبال ایران، هدایت آن را بر عهده دارد.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: با توجه به اینکه هفته گذشته در برابر خیبر دو امتیاز بسیار مهم را از دست دادیم، بچه‌ها شرایط را کاملاً درک می‌کنند. باید خیلی زود امتیاز از دست‌رفته را جبران کنیم، فردا بازی بسیار پرفشاری انجام دهیم و بتوانیم هواداران را در پایان بازی خوشحال کنیم.

تارتار درباره شرایط ورزشگاه مس شهربابک گفت: زمین ورزشگاه را دیدم و کیفیت مناسبی دارد. از این بابت خوشحالم و واقعاً ساختار بسیار خوبی وجود دارد و زیرساخت‌ها مناسب هستند.

وی افزود: من برای اولین بار به این شهر آمده‌ام و نمی‌توانم درباره هواداران اظهارنظر کنم. امیدوارم ورزشگاه پر شود و هر هواداری تیم محبوب خودش را بدون هیچ حاشیه‌ای تشویق کند. در نهایت، تیم شایسته برنده باشد.

سرمربی پرسپولیس درباره صحبت‌های مطرح‌شده در هفته گذشته پیرامون برخی بازیکنان و شرایط حضور امیرحسین محمودی در ترکیب تیم اظهار داشت: من بار‌ها درباره این مسئله صحبت کرده‌ام. به هر حال، در تیم ما رقابت در اوج رفاقت وجود دارد و دست هر مربی هم در هر بازی بسته است و نمی‌تواند ۲۲ بازیکن را به میدان بفرستد.

تارتار خاطرنشان کرد: امیرحسین محمودی هم تمرینات خوبی انجام می‌دهد، اما با توجه به شرایط بازی‌هایی که داریم و رقابتی که بین بازیکنان وجود دارد، این کادر فنی است که تصمیم می‌گیرد کدام نفرات بازی کنند.