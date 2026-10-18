به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، آموزشی، مهارتی و اجرایی، توسعه فناوری‌های کاربردی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های بازار کار، در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و با توجه به ظرفیت‌های راهبردی خوزستان در حوزه‌های دریایی، بندری، صنعتی، شیلاتی و لجستیکی به امضا رسید.

شهرام ملایی هزاروندی افزود: از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه همکاری که میان ستاد توسعه اقتصاد دریامحور استان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، اداره کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان و دانشگاه‌های ملی مهارت و جامع علمی‌کاربردی استان خوزستان به امضا رسید، توسعه همکاری‌های مشترک آموزشی، مهارتی، پژوهشی و فناورانه، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین متناسب با نیاز صنایع استان، ارتقای قابلیت اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان و تقویت نقش مراکز علمی و مهارتی در تحقق اهداف اقتصاد دریامحور می‌باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مفاد این توافق، ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز مهارت‌آموزی، صنایع و بازار کار، توسعه آموزش‌های کاربردی مبتنی بر فناوری‌های نوین، حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی و فناورانه و گسترش کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان دنبال می‌شود. همچنین استفاده مشترک از امکانات، تجهیزات، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های طرفین با اولویت تجمیع ظرفیت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در دستور کار قرار دارد.