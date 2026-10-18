با برگزاری نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن، راهکار‌های تازه‌ای برای شتاب‌بخشی به تکمیل واحد‌های معطل‌مانده، افزایش تسهیلات ساخت و تجهیز منابع مالی صندوق ملی مسکن عملیاتی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن با تمرکز بر تعیین‌تکلیف واحدهای نیمه‌تمام، تسریع در روند تحویل تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه سازندگی برگزار شد و مسئولان وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی فشرده برای اتمام این واحدها تا پایان سال خبر دادند.

در این نشست، رفع موانع مالی و اجرایی در اولویت قرار گرفت و اعلام شد که ستاد اجرایی با سرعت‌بخشی به تعهدات خود، تحویل واحدهای باقی‌مانده را دنبال می‌کند.

همچنین به منظور تحرک‌بخشی به ساخت‌وسازهای متوقف‌شده در محدوده شهرها، پیگیری‌های جدی برای ارتقای سقف تسهیلات خودمالکی شهری از ۴۰۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان در دستور کار است.

این تصمیمات با هدف بهره‌گیری بهینه از زیرساخت‌های شهری موجود و افزایش ساخت مسکن اتخاذ شده است. در همین راستا، توسعه منابع قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن به بیش از ۷/۵ همت نیز به تصویب رسید تا حمایت مالی از بیش از ۳۵ هزار متقاضی واجد شرایط با شتاب بیشتری تداوم یابد و گره‌های کور تأمین مالی باز شود.