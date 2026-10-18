معاون سلامت و تربیت بدنی آموزش و پرورش خوزستان از افتتاح ۸۰ فضای ورزشی دانش‌آموزی با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال در قالب طرح «میدان همدلی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سلامت و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از افتتاح ۸۰ فضای ورزشی دانش‌آموزی در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار به مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.

حسن عامری افزود: این طرح‌ها شامل ۴۵ زمین چمن مصنوعی، ۱۵ کف‌پوش روباز، ۱۰ کلاس درس تربیت بدنی و ۱۰ مورد تعمیر و تجهیز سالن‌های ورزشی است که در قالب طرح «میدان همدلی» به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به وضعیت سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در استان ادامه داد: میانگین سرانه ورزشی دانش‌آموزان در کشور ۴۸ صدم مترمربع است که با بهره‌برداری از این فضاهای جدید، سرانه ورزشی دانش‌آموزی خوزستان به نیم مترمربع می‌رسد.

عامری ابراز امیدواری کرد با تداوم روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی و در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه، سرانه ورزشی دانش‌آموزان استان به یک مترمربع افزایش یابد.

معاون سلامت و تربیت بدنی آموزش و پرورش خوزستان همچنین از آغاز المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در استان خبر داد و گفت: شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان و تقویت ورزش پایه از اهداف اصلی برگزاری این مسابقات است.

وی ادامه داد: رقابت‌ها از سطح کلاس‌های درس آغاز می‌شود و پس از مشخص شدن قهرمانان و تیم‌های برتر مدارس، به مراحل منطقه‌ای، استانی و کشوری راه می‌یابد.

عامری توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را از الزامات اجرای باکیفیت فعالیت‌های تربیت بدنی دانست و تأکید کرد: این اقدامات در راستای تحقق شعار «هویت، عدالت و کیفیت» در نظام تعلیم و تربیت انجام می‌شود.

بر اساس اعلام معاون سلامت و تربیت بدنی آموزش و پرورش خوزستان، در مجموع ۱۶۲ طرح ورزشی ویژه دانش‌آموزان و مدارس در استان عملیاتی شده است.