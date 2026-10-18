رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند سالانه یک و نیم میلیارد لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ فرشاد مقیمی با تأکید بر ضرورت ایجاد بازار‌های جدید برای گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده، افزود: در حال حاضر، خودروسازان کشور تنها محل مصرف این گواهی‌ها هستند؛ موضوعی که با خرید گواهی از مراکز اسقاط، بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه گفت: افزود: بخشی از منافع حاصل از صرفه‌جویی سوخت باید به چرخه اسقاط خودرو‌های فرسوده بازگردد تا ضمن تقویت این فرآیند، فشار اقتصادی بر مردم افزایش نیابد.



جزییات بیشتر در گزارش؛ از مهدی محمدزاده خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما