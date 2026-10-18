رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحول بزرگی در کشور به وقوع پیوست، گفت: با تصویب و اجرای این قانون زمینه تثبیت مالکیت‌ها فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس کل دادگستری زنجان در نشست قضایی استان زنجان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضای شورای قضایی و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی بصورت وبیناری برگزار شد، گفت: با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول که زمنیه تثبت مالکیت‌ها را فراهم کرده بنابراین با اجرای این قانون تشکیل پرونده‌های ملکی در استان به حداقل خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحول بزرگی در کشور به وقوع پیوست، گفت: با تصویب و اجرای این قانون زمینه تثبیت مالکیت‌ها فراهم شده است.

افراسیاب با اشاره به اینکه در مدت تصدی بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه از پیشرانان اسناد تحولی قوه قضاییه هستند، گفت: به لحاظ توجهی که به قانون الزام وجود دارد و قانون الزام انصافا قانون مترقی است و می تواند یکی از فاز‌های توسعه در راستای اسناد بالا دستی خصوصا برنامه هفتم توسعه و سند تحول قوه قضاییه و احکام دائمی برنامه باشد.

وی افزود:دادگستری استان زنجان در تمامی حوزه‌های قضایی برای اجرای این سند اهتمام دارد و وظیفه خود میدانیم که یکی از احکام تکلیفی خود در این استان قانون الزام با تمام مشتکات و جزئیاتش قرار گیرد.

افراسیاب گفت: قانون الزام در واقع نوآوری‌های عجیبی دارد و ماده یک این قانون موید این موضوع است.