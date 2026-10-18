همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و ادارات کل اوقاف و امورخیریه در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید حیدر مرتضوی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امر خیریه گفت: این همایش با هدف هم اندیشی و اشتراک دانش در راستای شفافیت، خدمات رسانی بهتر به مردم و بهره گیری از علوم نوین برگزار شد.

حجت الاسلام صادقی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد ارتقا و بهره روی بهتر از سامانه جامع بانک اطلاعات موقوفات، بقاع متبرکه و رقبات وقفی است و هوش مصنوعی به کمک این فناوری آمده تا موقوفات و بقاع متبرکه با فناوری‌های جدید اداره شود.