به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: از ابتدای مهر امسال تاکنون ۷۳۱ تصادف در جاده‌های گیلان اتفاق افتاده است که عامل ۳۲ درصد این تعداد تصادف، تخطی از سرعت مطمئنه و رانندگی با سرعت بیشتر از حدمجاز بود.

وی با تأکید بر اینکه سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جاده، وضعیت آب و هوا، میزان دید و حجم ترافیک تعیین می‌شود، افزود: رانندگی با سرعت بالا، فرصت واکنش به خطرات احتمالی را کاهش داده و شدت خسارت و آسیب‌های ناشی از تصادفات را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: رانندگان باید ضمن رعایت سرعت‌های مجاز، با توجه به شرایط مسیر حرکت کنند و در جاده‌های لغزنده، پیچ‌ها، مسیر‌های مه‌آلود و نقاط دارای دید محدود، سرعت خود را کاهش دهند، زیرا رعایت نکردن سرعت مطمئنه می‌تواند کنترل خودرو را دشوار کند.

سرهنگ صالحی از رانندگان خواست با پرهیز از شتاب‌زدگی و رعایت سرعت مطمئنه، در حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده‌ای کوشا باشند.

وی با بیان اینکه ۴۲ درصدی تصادفات امسال جاده‌های گیلان هم به موتور سیکلت سواران اختصاص داشت، گفت: ۷۰ درصد تصادفات مربوط به موتورسواران، به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و ضربه به سر، به مرگ راکب و یا سرنشین وسیله نقلیه منجر شد.