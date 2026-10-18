به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی خراسان رضوی گفت: توجه به تأمین نیازهای تغذیه‌ ای، به‌ ویژه در دوران کودکی و دانش‌ آموزی، نقش مهمی در رشد، استحکام استخوان‌ ها و سلامت نسل آینده دارد.

دکتر اسما افشاری با اشاره به فرارسیدن روز جهانی غذا اظهار کرد: این روز هر سال ۱۶ اکتبر، برابر با ۲۴ مهرماه، با هدف جلب توجه دولت‌ ها، سازمان‌ ها، نهادهای مرتبط و مردم به اهمیت غذا و نقش آن در سلامت جامعه گرامی داشته می‌ شود.

وی با اشاره به اهمیت برنامه توزیع شیر در مدارس افزود: این برنامه از موضوعات مهم حوزه تغذیه است و می‌ تواند در تأمین امنیت غذایی کودکان، ارتقای سلامت دانش‌ آموزان و فراهم کردن فرصت‌ های برابر برای رشد و یادگیری آینده‌ سازان جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی خراسان رضوی با بیان اینکه شیر منبع ارزشمندی از کلسیم، فسفر و پروتئین باکیفیت است، تصریح کرد: مصرف شیر می‌ تواند به رشد و استحکام استخوان‌ ها کمک کند و از این منظر، توجه به تغذیه مناسب دانش‌ آموزان از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

دکتر افشاری در پایان بر ضرورت ترویج فرهنگ تغذیه سالم در میان خانواده‌ ها تأکید کرد و گفت: توصیه می‌ شود مردم در تمام روزهای سال، مصرف غذاها و نوشیدنی‌ های سالم و مغذی را در اولویت قرار دهند و از مصرف تنقلات کم‌ ارزش و ناسالم پرهیز کنند. روز جهانی غذا نیز فرصتی برای یادآوری اهمیت انتخاب‌ های غذایی صحیح و توجه بیشتر به تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن، از جمله انواع ویتامین‌ ها، کلسیم، فسفر و پروتئین است.