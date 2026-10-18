به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، موانع و مسائل ۷ واحد تولیدی امروز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان بررسی شد.

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جمعی از مردم گرگان به نمایندگی از مدافعان وطن در اجتماعات شبانه با حضور در بیمارستان‌های صیاد شیرازی و پنج آذر گرگان از تلاش‌ها و فداکاری‌های جامعه پرستاری قدردانی کردند.

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در کلاله هم خامیاران رضوی به دیدار پرستاران در بیمارستان حضرت رسول اکرم در این شهر رفتند.

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همچنین جمعی از خادمیاران رضوی در خان ببین به همراه امام جمعه، اعضای شورای شهر، شهردار و جمعی از مردم قدرشناس پس از برگزاری اجتماع شبانه با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) خان‌ببین، از پرستاران این مرکز درمانی قدردانی کردند.

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در گالیکش هم مراسم قدردانی از پرستاران با حضور خادمان موکب حسین ابن علی (ع) گالیکش و مسئولان این شهر برگزار شد.

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اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان با هدف ترویج فرهنگ مراقبت از دهان و دندان و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان، از ۲۵ مهرماه در استان آغاز شد.

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رزمایش فرهنگی «رهروان شهدا» در کردکوی در راستای دومین کنگره ملی چهار هزار شهید گلستان برگزار شد.