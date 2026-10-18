به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس ترتیب بدنی آموزش و پرورش برخوار گفت: همزمان با هفته تربیت بدنی، برنامه‌های متنوعی با محوریت توسعه ورزش دانش‌آموزی و ترویج فرهنگ فعالیت بدنی در مدارس شهرستان در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود.

مهرداد داوری افزود: افتتاح طرح مهارت‌آموزی، افتتاح کلاس درس تربیت بدنی در مدارس، برگزاری برنامه‌های ورزشی ویژه اولیا و دانش‌آموزان و اجرای دیگر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، از جمله برنامه‌های این هفته در مدارس برخوار است.

کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش برخوار افزود: این برنامه‌ها با هدف افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی، تقویت نشاط و شادابی در مدارس، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی و گسترش مشارکت خانواده‌ها در توسعه ورزش دانش‌آموزی برگزار می‌شود.