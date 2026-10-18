استاندار همدان از واگذاری نامحدود حق انتفاع اراضی پارک علم و فناوری به این پارک و پیگیری انتقال سند مالکیت آن با هدف تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی با اشاره به تصمیم‌های اتخاذشده در نشست رفع موانع واگذاری اراضی پارک علم و فناوری استان گفت:قرار شد حق انتفاع این اراضی به‌صورت نامحدود به پارک علم و فناوری واگذار شود تا این مجموعه بتواند زمین‌ها را به شرکت‌های متقاضی و فعال واگذار کند و زمینه احداث کارگاه‌ها و توسعه فعالیت‌های آنها فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: بر اساس سیاست‌های کلی نظام، شعار سال و تأکیدات رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، باید میان نیاز‌های جامعه، برنامه‌های مدیریتی و اجرایی و حوزه دانش و فناوری، ارتباطی معنادار برقرار کنیم.

استاندار همدان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیرو‌های جوان، خلاق و فناور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: مدیریت استان با جدیت تلاش می‌کند از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان به‌خوبی استفاده کند.

ملانوری شمسی درباره وضعیت مالکیت اراضی پارک علم و فناوری نیز گفت: این اراضی که بخشی از آنها احداث شده و برای توسعه آنها نیز طرح‌هایی پیش‌بینی شده است، پیش‌تر در اختیار استانداری بوده و سند مالکیت آنها به نام استانداری صادر شده بود. پس از طی فرایندهایی، سند به نام پارک منتقل شد، اما مجدداً به نام استانداری بازگشت.

وی افزود: با وجود واگذاری حق انتفاع این اراضی به پارک علم و فناوری، تفکیک زمین‌ها و واگذاری آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان برای احداث کارگاه، نیازمند تصمیم‌گیری و رفع موانع قانونی بود که در نشست امروز درباره آن تصمیم‌گیری شد.

استاندار همدان ادامه داد: قرار شد اداره کل امور اقتصادی و دارایی، پیگیری‌های لازم را برای انتقال سند مالکیت به نام پارک علم و فناوری از طریق کمیسیون مستندسازی دولت انجام دهد.

وی با اشاره به همکاری شهرداری همدان در این زمینه گفت: شهرداری نیز برای صدور پروانه‌های ساختمانی بر اساس قرارداد‌های واگذاری اعلام موافقت کرده است تا با تسهیل فرایند صدور پروانه، زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری فراهم شود.

در نشست رفع موانع واگذاری اراضی پارک علم و فناوری استان همدان، وضعیت اراضی، فرایند ساخت بنا و دریافت سند اعیانی، تفکیک اراضی بر اساس طرح جامع پارک و مصوبات مجلس و هیئت دولت در این زمینه بررسی شد.

این نشست با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، احمدی رئیس پارک علم و فناوری استان، حسینی معاون اقتصادی استاندار، حسینی شهردار همدان، زمانیان معاون سازمان بازرسی استان، موسوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان، وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان عضو پارک برگزار شد.