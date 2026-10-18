در دیدار مدیر کل صمت خوزستان و نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از سرمایه گذاران از کشور ویتنام ، ظرفیت های سرمایه گذاری ویژه شهرستان شادگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در این دیدار که نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل آسیای شرفی سازمان توسعه تجارت خارجی ایران حضور داشتند، با تشریح چشم‌انداز اقتصادی استان اظهار داشت: خوزستان نه‌تنها قطب اصلی انرژی و صنایع مادر در کشور است، بلکه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، مجاورت با آب‌های آزاد خلیج فارس و دسترسی سریع به بازار‌های منطقه‌ای، مقصدی مطمئن و با توجیه اقتصادی بالا برای سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود.

وی با اشاره ویژه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های توسعه‌ای شهرستان شادگان تصریح کرد: شادگان از نقاط کلیدی و پرظرفیت استان است که با بهره‌مندی از بندر تجاری، نزدیکی به شبکه ریلی و جاده‌ای، زمین‌های مستعد در شهرک‌های صنعتی و منابع غنی در حوزه‌های کشاورزی، شیلات و صنایع وابسته، بستر ایده‌آلی برای راه‌اندازی طرح‌های مشترک تولیدی و صنعتی دارد. هدایت سرمایه‌ها به این شهرستان، گامی مؤثر در جهت رشد تولید، ارزآوری و اشتغال‌زایی پایدار منطقه خواهد بود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در ادامه بر رویکرد حمایتی مجموعه صمت خوزستان تأکید کرد و اظهار کرد: ما مسیر سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی هموار کرده‌ایم. با صدور مجوز‌های بی‌نام، کوتاه‌سازی فرآیند‌های اداری، ارائه مشوق‌های قانونی و رفع موانع پیش‌رو، این اطمینان را می‌دهیم که تمامی امکانات زیرساختی و قانونی برای استقرار و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاران ویتنامی در شادگان و سایر نقاط استان فراهم شود.

روانبخش در پایان خاطرنشان کرد: اولویت ما جذب سرمایه‌گذارانی است که علاوه بر ورود منابع مالی، انتقال فناوری روز و ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده را به همراه داشته باشند و خوزستان از چنین همکاری‌های مشترک و بلندمدتی با قاطعیت استقبال و پشتیبانی می‌کند.

هاشم خنفری، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به اهمیت این نشست و استقبال از ورود هیئت ویتنامی بیان کرد: شهرستان شادگان به واسطه برخورداری از بندر تجاری، دسترسی به آب‌های آزاد و اراضی مستعد، ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های صادراتی و تولیدی استان دارد.

وی تأکید کرد: مجلس و مسئولان منطقه با تمام توان در کنار سرمایه‌گذاران خارجی خواهند بود و آمادگی کامل دارند تا ضمن تسهیل بستر‌های قانونی و اداری، زمینه را برای رونق اشتغال جوانان، توسعه صنایع تبدیلی و اجرای طرح‌های دارای ارزش افزوده در شادگان به بهترین شکل فراهم سازند.