گروه دوچرخه سواران مردم نهاد ترکیه بمنظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب به بندرعباس رسیدند.

سفر دوچرخه سواران ترکیه به بندرعباس با پیام صلح و دوستی

سفر دوچرخه سواران ترکیه به بندرعباس با پیام صلح و دوستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول گروه دوچرخه سواران صلح و دوستی ترکیه گفت: محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی - آمریکایی، ترویج پیام صلح، دوستی و همبستگی بین ملت‌های ایران و ترکیه از اهداف سفر ماست.

چنگیز یارگیج افزود: این گروه شامل ۲۵ دوچرخه سوار است که سفر خود را از دیاربکر آغاز کرده و در این مسیر از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین، تهران، قم، اصفهان و فارس عبور کردند.

بیشتربخوانید: همایش هیئت‌های محوری و برگزیده کشوری در بندرعباس

وی گفت: حضور در دبستان شجره طیبه و گلزار شهدای میناب و حضور در تجمع شبانه این شهر از دیگر برنامه‌های این گروه در سفر به هرمزگان است.