به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف بیش از هزار قبضه سلاح در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مقابله با جرائم، ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت محلات، نیازمند مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

سردار عبدالوهاب حسنوند شامگاه شب گذشته در دیدار با جمعی از کسبه و بازاریان اصفهان که در مسجد صاحب‌الزمان (عج) با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با سرقت و جرائم خشن گفت: در اردیبهشت‌ماه، میزان سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش مواجه بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و تشدید اقدامات انتظامی، روند سرقت از آن زمان تاکنون کاهشی شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با اراذل و اوباش و افرادی که به جان، مال و امنیت شهروندان تعرض می‌کنند، گفت: در کنار اقدامات مقابله‌ای، شناسایی دقیق کانون‌های جرم و برنامه‌ریزی برای ارتقای امنیت محلات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های اطلاعاتی و انتظامی در سطح شهر اصفهان خاطرنشان کرد: برای ارتقای امنیت، مناطق مختلف شهری بر اساس شرایط جمعیتی، اماکن و ویژگی‌های امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا زمینه شناسایی بهتر مجرمان و مقابله هدفمند با جرائم فراهم شود.

حسنوند همچنین از افزایش ۱۴ درصدی دستگیری‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: از اردیبهشت‌ماه تاکنون، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اقدامات انتظامی دستگیر شده‌اند.

وی همچنین از کاهش ۴۶ درصدی جرائم خشن در این بازه خبر داد؛ آماری که به گفته او، حاصل پیگیری‌های پلیس و همکاری بخش‌های مختلف مسئول در حوزه امنیت است.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از هزار قبضه سلاح در استان کشف و ضبط شده است. بخشی از این اقدامات با رصد اطلاعاتی و همکاری مجموعه‌های امنیتی و انتظامی در استان‌های دیگر انجام شده و مأموران تلاش کرده‌اند محموله‌های غیرمجاز را پیش از رسیدن به مقصد شناسایی کنند.

حسنوند با اشاره به کشف محموله‌های سلاح در جریان این عملیات‌ها تأکید کرد: مقابله با قاچاق سلاح، علاوه بر برخورد با عوامل انتقال و توزیع، نیازمند اقدامات پیشگیرانه و اشراف اطلاعاتی بر مسیر‌های ورود و جابه‌جایی سلاح است.

در این برنامه، میز خدمت انتظامی با حضور رؤسای پلیس‌های تخصصی و معاونان تخصصی فرماندهی انتظامی استان اصفهان برپا شد و کسبه و بازاریان توانستند مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را به‌صورت مستقیم با فرمانده انتظامی استان و مسئولان بخش‌های مختلف پلیس در میان بگذارند.