وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی، انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی را به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و پیوستن وی به جمع اعضای هیئت دولت چهاردهم تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ متن پیام سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به این شرح است:

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم

معرفی جناب‌عالی از سوی ریاست محترم جمهوری و رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و پیوستن به جمع اعضای هیئت دولت چهاردهم را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

بی‌تردید، صیانت از اقتدار دفاعی کشور و تقویت بنیان‌های بازدارندگی، با اتکا به دانش، نوآوری و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، نقشی بنیادین در پاسداری از امنیت ملی و منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد.

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در ایفای این مسئولیت و شرایط خطیر در خدمت به میهن عزیزمان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

امید است در پرتو عنایات الهی و توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، در مسیر تحقق تدابیر و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، همواره موفق و مؤید باشید.

سید ستار هاشمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات