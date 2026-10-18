معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در جلسه هماهنگی برگزاری مانور استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی خواستار اطلاع رسانی دقیق و شفاف برای مدیریت مصرف گاز در استان‌های شمالی در روز‌های سرد سال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جلسه هماهنگی برگزاری مانور استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی با هدف مدیریت مصرف گاز امروز در گرگان برگزار شد.

مهدی مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در این جلسه خواستار اطلاع رسانی دقیق و شفاف برای مدیریت مصرف گاز در استان‌های شمالی در روز‌های سرد سال شد.