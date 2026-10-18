

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله چهارم اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان از یکشنبه ۲۶ مهر با حضور تمامی بازیکنان دعوت‌شده آغاز شد.

با توجه به حضور بازیکنان در مسابقات باشگاهی در روز‌های گذشته، نخستین جلسه تمرینی این مرحله با هدف ریکاوری و در فضایی شاداب برگزار شد.

این تمرین سبک، با تلفیقی از چالش‌های فوتبالی همراه بود تا بازیکنان ضمن بازیابی شرایط جسمانی، در فضایی پرنشاط فعالیت کنند.

همچنین سمیه دهقانیان، مدیر کمیته جوانان فدراسیون فوتبال، با حضور در محل تمرین، لحظاتی با بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان گفت‌و‌گو کرد.