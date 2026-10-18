به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ در مورد دیدار جنجالی ملوان و تراکتور توضیحاتی را ارائه داد.

دبیر سازمان لیگ در این رابطه اعلام کرد: با توجه به شرایطی که در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پیش آمد و عده‌ای از تماشاگران در ورزشگاه فحاشی کردند و الفاظ ناشایستی به کار بردند، سوت آغاز مسابقه زده نشد.

وی ادامه داد: با این حال سازمان لیگ منتظر گزارش رسمی مسئول برگزاری مسابقه و همچنین داور این دیدار است تا پرونده مسابقه را به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع بدهد.