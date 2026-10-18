

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اردوی جهادی - درمانی قرارگاه شهید رهنمون بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با حضور حدود ۴۰ نفر از اعضای کادر اجرایی و درمانی، به مدت دو روز در منطقه حسن‌آباد یزد برگزار شد.

مسئول این گروه جهادی، با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این اردو گفت: خدمات دندانپزشکی شامل جرم‌گیری، جراحی، کشیدن و ترمیم دندان و همچنین خدمات تخصصی چشم‌پزشکی، روان‌پزشکی، پزشکی عمومی، زنان و زایمان، اطفال، مامایی و تخصص داخلی به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

سید امیرحسین موسوی افزود: در این اردو تلاش شد با حضور پزشکان و کادر درمان، خدمات مورد نیاز مردم منطقه در رشته‌های مختلف فراهم شود.

موسوی، محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار، به‌ویژه مناطق دارای جمعیت در دهک‌های درآمدی یک تا چهار، را از اهداف اصلی فعالیت‌های این گروه جهادی دانست و گفت: ترویج فرهنگ جهادی، تقویت روحیه نوع‌دوستی در میان دانشجویان و کادر درمان و گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مسئول گروه جهادی قرارگاه شهید رهنمون بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تأکید کرد: این گروه با مشارکت دانشجویان و اعضای کادر درمان تلاش می‌کند در کنار ارائه خدمات سلامت، روحیه مسئولیت‌پذیری و کمک به اقشار کم‌برخوردار را در جامعه گسترش دهد.