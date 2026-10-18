به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حافظ منصوری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد استان، حمایت از اقشار کم‌درآمد از طریق طرح‌های مشارکتی سلامت‌محور است، ادامه داد: با مشارکت شرکت نفت و گاز اروندان، گروه جهادی شهید مهدی مولانیا و پزشکان خیر و نیکوکار در اردوی جهادی سه روزه در شهر‌های آبادان، خرمشهر و اروندکنار بیش از ۹۸۱ نفر از مددجویان زیرپوشش این نهاد از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند

وی با اشاره به اینکه در این اردوی جهادی بیماران به صورت رایگان از خدمات تخصصی چشم‌پزشکی و زنان و زایمان بهره‌مند شدند، ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی استان از فعالیت‌های گروه‌های جهادی برای دسترسی بهترِ اقشار مددجو به خدمات تخصصی حمایت می‌کند.

قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان ضمن قدردانی از پزشکان و مشارکت‌کنندگان، هم‌افزایی میان نهاد‌های حمایتی و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، گروه‌های جهادی و ظرفیت‌های مردمی را کلید اصلی بهبود سطح سلامت خانواده نیازمند افزود: این همکاری‌ها بستری برای ارائه خدمات مؤثرتر به اقشار کم‌برخوردار فراهم کرده و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند سطح دسترسی مددجویان به مراقبت‌های درمانی را در مناطق محروم بهبود بخشد.