ساختمان شرکت توزیع برق استان اصفهان که در جنگ تحمیلی سوم و در اثر حمله دشمن صهیونی آمریکایی آسیب جدی دیده بود افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وحید ازوجی معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع توانیر در این مراسم با اشاره به آسیب‌های وارد به شبکه برق در کشور گفت: در دو جنگ اخیر بیش از ۲۰۰۰ نقطه از صنعت برق آسیب دید.

وی افزود: خسارت‌های وارده چیزی حدود ۲۰۰ همت هزینه در پی داشته است، اما با تمام این آسیب‌ها پایداری شبکه برق اولویت اول این صنعت بوده و هست که با تمام توان در این مسیر حرکت کرده است.

در این مراسم با حضور خانواده شهید سعید جلالی سیم بان کاشانی که در جریان جنگ تحمیلی سوم و در ماموریت شهید شد ساختمان جدید شرکت توزیع برق استان اصفهان افتتاح شد و این ساختمان به نام این شهید ایثارگر نام گرفت.