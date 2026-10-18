وزارت جهاد کشاورزی با هدف خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی، توسعه کشت دیم، افزایش سهم گندم دیم به ۶۰ درصد و کشت دانه‌های روغنی را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، تأمین نقدینگی از طریق خط اعتباری بانک کشاورزی و زیر کشت بردن ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی دیمِ بلاکشت برای تولید علوفه نیز از برنامه‌های این وزارتخانه است.

بنابر اعلام مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، اجرای طرح جهش و پایداری تولید طی شش سال گذشته، تولید محصولات دیم را حدود ۳۷ درصد افزایش داده است؛ هرچند گرانی و محدودیت کود و کمبود ادوات کشاورزی حفاظتی همچنان از چالش‌های دیمکاران است.

حسین قطنی باف گزارش می‌دهد:

­