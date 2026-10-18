جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، امنیت و کم بودن جرائم در استان همدان را ناشی از فرهنگ بالای مردم این استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، با حضور در باغ بهشت همدان، عطر افشانی و نثار شاخه‌های گل، به مقام شامخ ۸ هزار شهید استان، به ویژه سرداران شهید همدانی، شادمانی و قهاری سعید ادای احترام کرد.

سردار قاسم رضایی با اشاره به ارزیابی نیروی انتظامی کشور از فرماندهی انتظامی استان همدان، افزود: رضایتمندی مردم استان از ماموران انتظامی بالاست.

وی گفت: این روزها، حتی نیرو‌های پلیس راه هم مسلحانه، آماده دفاع از کشور هستند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، بر تناسب مجازات‌ها با جرائم و به روز شدن قوانین تاکید کرد و افزود: سلاح غیرمجاز، رعایت حجاب و شئونات اسلامی در اماکن انتظامی و تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های بدون پلاک و پلاک مخدوش، خط قرمز پلیس است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم با قدردانی از مجاهدت‌های ماموران انتظامی استان، بر فرهنگ سازی و آموزش قوانین در مدارس تاکید کرد.

آیت‌الله شعبانی موثقی، هوشمندسازی سامانه‌های پلیس را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ماموریت‌های پلیس بسیار گسترده است و نیروی انتظامی نقش موثری در امنیت و آسایش مردم دارد.

وی همچنین بر به روزرسانی قوانین و رفع خلا‌های قانونی با هدف افزایش رضایتمندی مردم تاکید کرد.

سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان هم از حضور صمیمی و همکاری‌های نماینده ولی فقیه در استان همدان با نیروی انتظامی در ماموریت‌های مختلف، به ویژه در برنامه‌های هفته نیروی انتظامی، قدردانی کرد.