فعالیت یک توده تندری در شرق و مرکز هرمزگان موجب وقوع بارندگی، رعدو برق، تند باد لحظه‌ای، گرد و خاک و بارش تگرگ شده است.

بارندگی و رعد و برق؛ فعالیت توده تندری در شرق و مرکز هرمزگان

بارندگی و رعد و برق؛ فعالیت توده تندری در شرق و مرکز هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت این توده تندری از ظهر امروز در شهرستان‌های رودان، میناب، حاجی آباد، بشاگرد و بندرعباس آغاز شده است.

سعیده خوارزمی افزود: اکنون دید افقی در بندرعباس به ۲۰۰ متر رسیده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز سرعت باد در شهرستان رودان به حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

خوارزمی با اشاره به بارش تگرگ در مناطق خورگو و بخش احمدی گفت: این توده تندری تا آخر امشب در استان فعال است.

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مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان هم گفت: شهروندان از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، فعالیت در ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری کنند.