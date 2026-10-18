رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین از آغاز ارسال پیامک به خانوار‌های مشمول برای تکمیل و اصلاح اطلاعات در سامانه «دولت من» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی رحمانی با اعلام این خبر گفت: از امروز پیامک‌هایی برای خانواده‌هایی که اطلاعات آنها در فهرست سرشماری نیاز به تکمیل یا اصلاح دارد، ارسال می‌شود. در این پیامک‌ها نحوه و راهنمای ورود به سامانه «دولت من» برای به‌روزرسانی اطلاعات درج شده است.

وی افزود: مرحله ثبت‌اینترنتی و تکمیل اطلاعات حدود دو هفته به طول می‌انجامد و در این بازه زمانی تلاش می‌شود تا نواقص احتمالی داده‌ها از جمله مغایرت در نشانی‌ها، کد ملی، محل سکونت و مشخصات خانوار به صورت آنلاین برطرف شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به رویکرد «ثبتی‌مبنا» در سرشماری امسال تصریح کرد: از دوم آبان‌ماه، مأموران آمارگیر به صورت میدانی به منازل نمونه مراجعه خواهند کرد؛ اما با توجه به ماهیت ثبتی‌مبنای طرح، مراجعه حضوری به همه خانوار‌ها انجام نمی‌شود و تنها حدود ۵ درصد از خانوار‌ها (نزدیک به ۲۰ هزار خانوار) به عنوان نمونه هدف بررسی حضوری قرار می‌گیرند.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در مراحل اینترنتی و میدانی، اطلاعات خانواری همچنان ناقص یا نیازمند بازنگری باشد، در مراحل بعدی برای تکمیل نهایی هماهنگی‌های لازم با شهروندان عزیز انجام خواهد شد.