همزمان با نخستین روز از هفته تربیت‌بدنی، آیین آغازین المپیاد‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس مهاباد و ۷۴۷ منطقه آموزشی سراسر کشور برگزار شد؛ رویدادی که به گفته معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، بستر مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حیاط مدارس مهاباد امروز همزمان با سراسر کشور، میزبان شور، نشاط و رقابتی سازنده بود؛ آغاز یک رویداد پرشور ورزشی که در نخستین روز از هفته تربیت‌بدنی، لبخند و پویایی را به چهره دانش‌آموزان آورد.

اینجا جایی است که دانش‌آموزان در کنار رقابت در رشته‌های مختلف ورزشی، مفهوم واقعی دوستی، تلاش جمعی و نشاط را تجربه می‌کنند. این المپیاد، میدان نمایش استعداد‌ها و توانمندی‌هایی است که با تمرین، پشتکار و انگیزه شکوفا می‌شوند؛ فرصتی مغتنم برای ساختن نسلی سالم، پویا و پرانرژی.

مریم عزیزی، مربی ورزشی، با اشاره به دستاورد‌های این مسابقات می‌گوید که دانش‌آموزان در این رقابت‌ها علاوه بر تجربه هیجان، روحیه کار تیمی را در خود تقویت کرده و خاطراتی ماندگار از دوران تحصیل خود می‌سازند.

در همین زمینه، محمود سواره، کارشناس تربیت‌بدنی آموزش و پرورش مهاباد، بر اهمیت استمرار این فعالیت‌ها برای پویایی مدارس تاکید کرد.

در پایان مراسم افتتاحیه این المپیاد، از مربیان و دانش‌آموزان برگزیده در حوزه ورزش با اهدای لوح و جوایزی تجلیل و قدردانی شد.

مسابقات و شور و شوق حاکم بر این المپیاد امروز در حالی آغاز شد که آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نهایی این رویداد ورزشی، در پایان سال تحصیلی جاری برگزار خواهد شد تا جشنِ تلاش و پیروزی دانش‌آموزان تکمیل شود.