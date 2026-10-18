تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز فردا در هفته نهم لیگ برتر میزبان پیکان تهران است؛ در حالی که با کاهش یک‌سوم قیمت، بلیط این دیدار به ۵۰ هزار تومان رسیده و سرمربی فجر خواستار حمایت پرشور هواداران در ورزشگاه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فجر شهید سپاسی شیراز در هفته نهم لیگ برتر فوتبال، ساعت ۱۶ و ۴۵ فردا میزبان پیکان تهران است. رجب زاده سرمربی فجر از برنامه ریزی و آمادگی بازیکنانش برای این دیدار خبر داد و از هواداران برای حضور در ورزشگاه و حمایت از تیم فجر دعوت کرد. با اعلام مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی قیمت بلیط دیدار این تیم برابر پیکان تهران به یک سوم کاهش یعنی ۵۰ هزار تومان کاهش یافته است.