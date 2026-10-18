استاندار خوزستان از مشخص شدن ۲۲ نقطه برای سرمایه‌گذاری در حاشیه رودخانه کارون در محدوده کلانشهر اهواز خبر داد و گفت: فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد فضا‌های گردشگری، فرهنگی و آموزشی در این نقاط منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در جلسه سرمایه‌گذاری سواحل کارون محدوده کلانشهر اهواز گفت: در خصوص رودخانه کارون قرار بر این شد که فراخوانی برای سرمایه‌گذاری منتشر شود و هم‌اکنون ۲۲ نقطه را در این محدوده مشخص کرده‌ایم.

وی با اشاره به جزئیات محدوده سرمایه‌گذاری افزود: در هر بخش از سواحل، ۱۳ کیلومتر مشخص شده که در مجموع ۲۶ کیلومتر خواهد بود و در این فاصله در دو طرف رودخانه کارون، نقاطی تعیین شده که در آن‌ها سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: هدف این است که فضاهای مختلفی در این نقاط ایجاد شود؛ فضاهای گردشگری، فرهنگی و آموزشی تا بتوانیم از این امکانی که خداوند در اختیار استان و شهر قرار داده، بهره‌برداری کنیم.

موالی‌زاده با توصیف کارون به عنوان یک ظرفیت خدادادی خاطرنشان کرد: کارون یک موهبت خدادادی است که واقعاً فرصت بسیار مناسبی محسوب می‌شود و ما باید از این فرصت کمال استفاده و بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف صورت گرفته و اگر در نقاطی مباحثی وجود داشته باشد، برای سرعت در کار، کار را شروع می‌کنیم و دنبال می‌کنیم.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به روند اجرای طرح گفت: سرمایه‌گذاران می‌آیند و کار را آغاز می‌کنند و در جریان روند کار، اگر موانعی وجود داشته باشد، طبیعتاً در چارچوب‌های مشخص‌شده دنبال رفع آن خواهیم بود تا شاهد توسعه فضاهای گردشگری و فرهنگی در حاشیه کارون باشیم.