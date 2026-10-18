به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب‌زاده گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پاسگاه حسن‌رود هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه نیسان حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف و ۱۱ راس گوسفند بدون مجوز را در این خودروی باری کشف و با هماهنگی قضایی ضبط کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله دام زنده بدون مجوز را ۴۵۰ میلیون تومان برآورد کردند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: متهم ۲۶ ساله پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.