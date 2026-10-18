شهرستان ساوه با پیشینه کهن تاریخی، دشت‌های حاصلخیز کشاورزی، صنایع پیشران اقتصادی و کارنامه‌ای درخشان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از کانون‌های کلیدی توسعه در استان مرکزی، در کانون توجه رویداد رسانه‌ای «ایران جان» قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جریان برگزاری رویداد رسانه‌ای «ایران جان» که این هفته به استان مرکزی اختصاص دارد، ابعاد گوناگون ظرفیت‌ها، پیشینه و توانمندی‌های شهرستان ساوه واکاوی شد؛ منطقه‌ای که تلفیقی بی‌نظیر از تاریخ، صنعت، کشاورزی و فرهنگ را در خود جای داده است.

پیشینه تاریخی ساوه در ابنیه، آثار باستانی و میراث ماندگار این شهر، سندی روشن از هویت ریشه‌دار این دیار است. از سوی دیگر، ادب و هنر با پرورش چهره‌های ماندگار، ساوه را در شمار کانون‌های برجسته مفاخر فرهنگی کشور قرار داده است؛ خطه‌ای که هر گوشه‌اش راوی داستانی از اصالت و فرهنگ ایرانی است.

دشت‌های حاصلخیز و همت بلند کشاورزان ساوجی، انار ساوه را به محصولی صادراتی بدل کرده است؛ یاقوت سرخی که با کیفیتی بی‌نظیر، ظرفیت حضور قدرتمند در بازار‌های جهانی را داراست. در کنار بخش کشاورزی، تلاش شبانه‌روزی کارگران و فعالیت صنایع پیشران، ساوه را به یکی از کانون‌های مهم تولید صنعتی کشور تبدیل کرده است؛ تولیدی که سهم بسزایی در رونق صادرات و ارزآوری دارد.

ساوه به لطف قرارگیری در مسیر‌های ارتباطی کشور، حلقه‌ای مهم برای اتصال مرکز ایران به جنوب و غرب کشور محسوب می‌شود؛ مزیتی جغرافیایی که نقش مؤثری در تسهیل لجستیک، رونق تولید و توسعه تجارت ایفا می‌کند.

درخشش ساوه تنها به اقتصاد و تاریخ خلاصه نمی‌شود؛ تقدیم ۵۹۸ شهید سرافراز، سند ماندگار ایثار و وفاداری مردم این دیار است؛ مردمی که در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، حضوری فعال و جانانه در دفاع از کیان کشور داشته‌اند.

ساوه امروز با تکیه بر ریشه‌های کهن تاریخی و بازوان توانمند صنعتگران، کشاورزان و جوانان خود، مسیری روشن را به سوی توسعه پایدار می‌پیماید؛ روایتی از ایرانِ پویا که در رویداد «ایران جان» به تماشا گذاشته شده است.