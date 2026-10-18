کلیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسید. رئیس کل دیوان محاسبات در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، بر تأثیر ایرادات این ساختار بر سیاست‌گذاری اقتصادی و تورم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، نخستین جلسه هیئت عمومی بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونان، مشاوران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی برگزار شد. در این جلسه، کلیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ با اعمال دو اصلاح در جداول به تصویب رسید.

دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این جلسه با اشاره به ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: تعداد احکام مورد بررسی در این گزارش با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۲۵۲ حکم رسیده است.

وی افزود: به‌منظور افزایش بهره‌وری و تسهیل استفاده مخاطبان، به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چکیده و خلاصه گزارش تفریغ بودجه در این گزارش درج شده است. همچنین، احکام متناظر قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برای فراهم شدن امکان مقایسه ارائه شده و تفکیک احکام با ماهیت بودجه‌ای و غیربودجه‌ای، برش استانی و گزارش‌های خاص نیز در نظر گرفته شده است که در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی تصریح کرد: ایرادات ساختار بودجه بر سیاست‌گذاری اقتصادی و تورم تأثیرگذار است و اصلاح این ساختار ضرورت دارد.

در ادامه این جلسه، گزارش‌های نظارتی و موضوعی مربوط به پایش اجرای بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه‌های منابع و مصارف عمومی دولت، عملکرد منابع عمومی، تراز عملیاتی و تغییرات منابع عمومی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید نظام موسوی سخنگوی دیوان محاسبات کشور با اشاره به روند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در جلسات آینده، تبصره‌ها و بند‌های گزارش با جزئیات بیشتری بررسی خواهند شد و پس از رأی‌گیری درباره بند‌های مختلف گزارش و ماده واحده آن، نتایج بررسی‌ها در قالب گزارش نهایی به مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مربوط و عموم مردم ارائه خواهد شد.