معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش شبکه تعاون روستایی در امنیت غذایی کشور، صیانت از اساسنامه و تقویت ساختار قانونی این سازمان را از اولویت‌های راهبردی دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، علی تیموری در آیین تکریم و معارفه سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با اشاره به سهم بیش از ۸۵ درصدی بخش کشاورزی در تأمین تولیدات و نیاز‌های غذایی کشور، نقش تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی را در پایداری سفره مردم و تقویت اقتصاد ملی مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تکالیف قانونی برای کاهش و چابک‌سازی ساختار اداری گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساسنامه‌ای مصوب سال ۱۳۴۸ متکی است و نباید با تصمیم‌های شتاب‌زده و غیراصولی، ارکان قانونی و ظرفیت‌های این نهاد تضعیف شود.

تیموری با اشاره به برخورداری ایران از ۱۱ اقلیم از مجموع ۱۳ اقلیم جهان افزود: شبکه تعاون روستایی با بیش از ۶ میلیون عضو، سرمایه‌ای اجتماعی و انسانی برای بخش کشاورزی است و توانمندسازی، آموزش مستمر و نظارت مؤثر بر آن باید به بهبود معیشت کشاورزان و کاهش نقش واسطه‌ها منجر شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از خدمات دکتر برابری در دوره مدیریت سازمان مرکزی تعاون روستایی قدردانی کرد و از ادامه همکاری وی با وزارتخانه در جایگاه مشاور اقتصادی وزیر خبر داد.

تیموری، انتصاب پیمان اسکندری به‌عنوان سرپرست جدید سازمان را با توجه به تجربه‌های میدانی و مدیریتی او در بخش تعاون روستایی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی، زمینه‌ای برای پویایی و تحول این مجموعه دانست.

وی همچنین از خدمات مهندس لطفی، عضو جدید هیئت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی، قدردانی کرد.