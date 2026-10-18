رئیس مرکز بهداشت خوزستان با انتقاد از اجرا نشدن برداشت سبز نیشکر، نسبت به پیامدهای سوزاندن مزارع و تهدید سلامت مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مهرداد شریفی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های نیشکری استان به‌جای سوزاندن مزارع، برداشت سبز را اجرا کنند، گفت: این برنامه محقق نشده و ادامه سوزاندن مزارع نیشکر علاوه بر پیامدهای زیست‌محیطی، سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند.

وی افزود: دود ناشی از سوزاندن مزارع نیشکر، ذرات ریز و آلاینده را وارد دستگاه تنفسی می‌کند و می‌تواند موجب تشدید علائم آسم و آلرژی و بروز مشکلات بیشتر در افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، به‌ویژه بیماران قلبی و عروقی، شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، مادران باردار و کودکان در روزهای آلوده تا حد امکان از منزل خارج نشوند و درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند.

شریفی ادامه داد: در صورت ضرورت تردد در فضای باز، افراد آسیب‌پذیر از جمله بیماران، سالمندان، کودکان و مادران باردار از ماسک استاندارد N95 استفاده کنند.

وی همچنین بر مصرف مایعات، شیر و لبنیات، سبزیجات و میوه‌های تازه تأکید کرد و رعایت توصیه‌های بهداشتی در روزهای آلوده را برای کاهش آثار آلودگی هوا بر سلامت افراد ضروری دانست.