شعار‌های تند هواداران دو تیم ملوان و تراکتور در انزلی، باعث لغو دیدار امروز دو تیم در هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز که قرار بود از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شود با تصمیم مالک و مدیرعامل باشگاه تراکتور لغو شد.

توهین‌های هواداران منتسب به باشگاه ملوان قبل از سوت آغاز مسابقه باعث شد تا محمدرضا زنوزی مالک تراکتوری‌ها، تصمیم به خروج تیم از زمین مسابقه را بگیرد. موضوعی که اعضای تیم تراکتور از آن حمایت کردند و حاضر به برگزاری بازی نشدند.

مازیار زارع سرمربی ملوان پس از خروج اعضای تیم تراکتور قبل از سوت آغاز مسابقه سمت هواداران ملوان رفت، اما این موضوع هم باعث بازگشت تیم مهمان تبریزی به زمین نشد تا پس از گذشت ۳۰ دقیقه تصمیم به لغو بازی گرفته شود.