به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جلسه شورای معاونین استانداری گلستان که با حضور کارشناسان با محوریت بررسی آمار‌های تورمی، پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل پاییز برگزار شد.

علی اصغر طهماسبی با اشاره به اهمیت رصد مستمر شاخص‌های اقتصادی و تورمی استان اظهار داشت: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید مبتنی بر داده‌ها و آمار‌های دقیق باشد تا ضمن کنترل بازار، از معیشت مردم و ثبات اقتصادی استان حمایت شود.

طهماسبی همچنین با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به گلستان افزود: بانک‌ها باید با جدیت و سرعت بیشتری مصوبات و تعهدات شان را انجام دهند و گزارش پیشرفت اقدامات را به صورت مستمر ارائه دهند تا آثار این مصوبات در توسعه استان و رفاه مردم نمایان گردد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید، خواستار آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی شد و گفت: تمامی دستگاه‌ها باید ضمن بازبینی تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌های موجود، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی و ارائه خدمات مطلوب به مردم را داشته باشند.

طهماسبی همچنین بر پیگیری خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های گذشته تأکید کرد و افزود: جبران خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌ها، بخش کشاورزی و واحد‌های آسیب‌دیده باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های متولی ضمن تسریع در روند پیگیری‌ها، مسائل و مشکلات مردم آسیب‌دیده و خانواده جان باختگان را در اولویت قرار دهند.