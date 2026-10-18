به مناسبت هفته سلامت بانوان و با هدف ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از بیماری‌های زمینه‌ای، کارگاه آموزشی پیشگیری، شناخت علائم و درمان سرطان سینه با حضور جمعی از بانوان در مهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برای شناخت اهمیت پیشگیری از بیماری‌های ارثی و زمینه‌ای در میان زنان و لزوم شناخت به‌موقع بیماری‌ها، کارگاه آموزشی ویژه‌ای در مهاباد برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ابعاد گوناگون سلامت جسمی و روانی بانوان و به‌ویژه سرطان پستان که امروزه به عنوان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان شناخته می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گلاله احمدزاده، کارشناس سرطان شبکه بهداشت و درمان مهاباد، در جریان این کارگاه با اشاره به روند رو به رشد این بیماری گفت: افزایش سن و روند سالمندی، تغییر در سبک زندگی، استفاده از غذا‌های ناسالم، کم‌تحرکی و چاقی از جمله مهم‌ترین عوامل خطرزایی هستند که در شیوع این بیماری نقش دارند.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی مباحث کلیدی پیرامون شناخت علائم و علت‌های بروز سرطان پستان، اهمیت تغذیه سالم در بانوان و ارتقای سلامت روانی و جسمی آنان مطرح شد تا شرکت‌کنندگان با راهکار‌های عملی پیشگیری و خودمراقبتی آشنا شوند.

ارتقای سطح آگاهی بانوان به عنوان ارکان اصلی سلامت خانواده، گامی مؤثر برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌هاست؛ رویکردی که استمرار آن در قالب کارگاه‌های آموزشی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر و سرطان در سطح جامعه داشته باشد.