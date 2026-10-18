رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور با بیان اینکه تسهیلات نوسازی صنایع صرف بازسازی واحد‌های آسیب دیده شد، گفت: ۳۴۰۰ واحد صنعتی در طول جنگ آسیب دیدند که بیش از ۶۰ درصد آنها به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ در برنامه میز اقتصاد امروز (۲۶ مهر ماه ۱۴۰۵) موضوع" کاهش مصرف انرژی با نوسازی صنایع کشور" با حضور فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (در استودیو) و آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران به صورت تلفنی و با اجرای امیر اصلانخانی بررسی شد.

مقیمی در مورد نوسازی ماشین آلات صنایع و اینکه آیا دولت و وزارت صمت، اولویتی برای تامین اعتبار جهت نوسازی و بازسازی در نظر می‌گیرد توضیح داد: نوسازی و بازسازی در دو بخش اصلی بررسی می‌شود؛ یک بحث مربوط به حوزه صنایع است و بخش دیگر مربوط به حوزه ناوگان است، در حوزه صنایع نیز بحث‌های مربوط به حوزه صنایع انواع و اقسام رشته‌های صنعتی و حتی معدنی در آن قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه حوزه ناوگان نیز تقسیم بندی می‌شود گفت: حوزه ناوگان خودرو، شامل: خودرو‌های تجاری، باری، مسافری، خودرو‌های شخصی، موتورسیکلت و خودرو‌های عمومی می‌شود؛ بنابراین یک بخشی از بحث فعالیت‌های ما روی نوسازی در ناوگان حمل و نقل کشور است که خود این در ناوگان صرفاً بحث مربوط به ناوگان زمینی نیست، ناوگان ریلی و ناوگان دریایی را هم شامل می‌شود.

مقیمی افزود: در موضوع صنعت، نوسازی را که ما دنبال می‌کنیم صرفاً مربوط به حوزه ماشین آلات و تجهیزات نیست، بعبارتی نوسازی خیلی وقت‌ها در ماشین آلات و تجهیزات هم معنا پیدا می‌کند، اما ما نوسازی و بازسازی را در نظام‌های مدیریتی بنگاه هم دنبال می‌کنیم، استفاده از ظرفیت‌های هوشمندسازی و هوش مصنوعی در بحث مربوط به اداره امور بنگاه آنجا هم روی موضوعات فکر می‌کنیم؛ به عنوان نمونه در برخی از معادن کشور توانستیم برخی از طرح‌ها را در قالب استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در معادن برای کنترل بیشتر و نظارت دقیق‌تر بر فرایند‌های استخراج معادن دارد دنبال می‌شود و وزارت صنعت هم امروز این موضوع هوشمندسازی و هوش مصنوعی را در قالب یک چارچوب یکپارچه دنبال می‌کند که بتوانیم روی این موضوع هم تاثیرگذار باشیم یعنی می‌خواهم بگویم بحث مربوط به حوزه نوسازی و بازسازی صرفاً در حوزه ماشین آلات و تجهیزات نیست.

معاون وزیر صمت گفت: بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات در بنگاه‌های صنعتی، شاید در همان دوره‌ای که فعالیت‌شان را آغاز کرده‌اند تجهیزاتشان مدرن و به روز نبوده، زیرا در یک بازه زمانی کشور پذیرای ماشین آلات تجهیزات دست دوم هم بوده و آنها هم به کشور وارد شدند و شاید آن زمان سهم انرژی در بهای تمام شده محصولات تولیدی ما سهم بالایی نبود و ناخودآگاه ترغیب به واردات می‌شدید؛ به عبارتی حساسیتی بر این نبود که ماشین و تجهیزاتی که انتخاب می‌کنید از نظر نوع میزان مصرف انرژی در چه وضعیتی قرار دارد.

مقیمی افزود: یکی از آن دلایل، مربوط به حوزه رعایت و پشتیبانی کردن مجموعه وزارت صنعت در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در مجموعه‌های صنعتی کشور است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور با اشاره به اینکه هر واحد صنعتی ظرفیت نوسازی ندارد گفت: واحد صنعتی که تضمینی برای بازارش وجود داشته باشد یعنی بعد از نوسازی و بازسازی، قابلیت ادامه فعالیت برایش وجود دارد در فهرست بازسازی و نوسازی قرار میگیرد.

مقیمی درباره پایش این مسئله گفت: بر اساس فرایندی که انجام می‌شود و پیشنهاداتی که ابتدا از خود واحد‌های صنعتی می‌گیریم مبنی بر اینکه ادامه فعالیت‌ها با مکانیسم‌های موجود برایشان امکان‌پذیر نیست، بنابراین یکی از راهکار‌های ادامه تولید، نوسازی و بازسازی ماشین آلات باشد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور افزود: شاید خیلی وقت‌ها در افکار عمومی این گونه دنبال می‌شود که نوسازی و بازسازی باید در واحد‌هایی که متوقف هستند یا درصد فعالیت پایینی دارند انجام شود، اما نوسازی و بازسازی در واحد‌های که وضعیت تولیدشان خوب است و هزینه کمتر و موانع کمتری وجود دارد اولویت اول ماست.

مقیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میانگین سنی ماشین آلات واحد‌های تولیدی چقدر است گفت: رشته به رشته صنعت با هم متفاوت است، نمی‌شود به صورت عمومی سنی مطرح کرد؛ فقط یک حالت است آن هم اینکه ماشین آلاتی که در ابتدا به کار گرفته‌اند ماشین آلات دست دوم یا ماشین آلات نو نبوده باشد، اما سن ماشین آلات، صنعت به صنعت متفاوت است، حتی در صنعت به این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که دوره عمر فعالیت‌های صنعتی رشته‌های صنعتی با هم متفاوت هستند برخی از صنایع شاید سی سال از عمرشان می‌گذرد و فناوری‌های تولیدی‌شان فرقی در آنها ایجاد نمی‌شود، اما برخی از صنایع هم شاید کمتر از یک سال، روش و مکانیزم تولیدشان دچار تغییرات می‌شود بنابراین چرخه عمر تکنولوژی، چرخه عمر محصول و حتی چرخه عمر صنعت در اینها تاثیرگذار است.

وی همچنین درباره اولویت بندی و میزان تسهیلاتی که به صنایع تخصیص داده می‌شود هم گفت: باید هر واحد تولیدی هدف از نوسازی و بازسازی ماشین آلات را مشخص کند؛ اگر واقعاً هدف واحد تولیدی از نوسازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کاهش مصرف انرژی حتما صنایعی که مصرف انرژی بالاتری دارند در اولویت قرار می‌گیرند.

مقیمی اضافه کرد: اگر هدف افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور باشد خود بهره‌وری سرمایه هم یکی از موضوعات مهم است که می‌توان در اولویت بندی نوسازی و بازسازی تجهیزات واحد تولیدی در نظر گرفت؛ پس یکی از راهکار‌ها این است که شما بتوانید از سرمایه‌گذاری‌های موجودی که در کشور اتفاق افتاده از این بهره بیشتر ببرید، ما در نوسازی و بازسازی بر اساس تجاربی که به دست آمده و مطالعاتی که انجام شده، با یک سوم هزینه، یک سوم زمان می‌توانید اقداماتی انجام بدهید که بتواند واحد‌هایی را که در این شرایط هستند به چرخه تولید برگرداند در صورتی که اگر همین را سرمایه‌گذاری جدید کنید باید دو سوم بیشتر سرمایه گذاری کنید و دو سوم زمان بیشتری هم صرف کنید از طرفی هم یک بخشی از سرمایه شما بلا استفاده روی زمین مانده است.

معاون وزیر صمت گفت: نوسازی و بازسازی، یک پدیده نو در دنیا نیست و نخواهد بود هر کسی که بخواهد ادامه فعالیت کسب و کارش را تضمین کند ناخودآگاه باید به موضوع نوسازی و بازسازی بپردازد. ما در ادبیات اداره امور بنگاهمان از ابزار‌های مختلف استفاده می‌کنیم که یکی از این ابزار‌ها صورت‌های مالی است ما در صورت‌های مالی معمولاً آیتمی به نام آیتم استهلاک داریم این استهلاک عددی که برایش در نظر گرفته می‌شود هزینه‌اش پرداخت نمی‌شود این استهلاکی که آنجا در نظر گرفته می‌شود دقیقاً همان میزان هزینه‌ای است که باید برای نوسازی بنگاه سالانه هزینه کرد.

مقیمی گفت: با توجه حملات اخیر دشمن آمریکایی _ صهیونی تعدادی از واحد‌های تولیدی و واحد‌های صنعتی آسیب دیدند، بنابراین اولویت‌های نوسازی تغییر کرد و واحد‌هایی که آسیب دیده‌اند و آسیب پذیر شدند در اولویت قرار گرفت.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی برای نوسازی تجهیزات و ماشین آلات ثبت نام کردند و برای دریافت تسهیلات در فرایند مختلف قرار دارند؛ ضمن اینکه ۷۷ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند؛ البته از ۳۴۰۰ واحد صنعتی که آسیب دیدند ۶۰ تا ۷۰ درصد این واحدها، واحد‌هایی بودند که آسیب پذیری جدی نداشته‌اند و مجدد به چرخه برگشتند و در حال فعالیت هستند.

معاون وزیر صمت گفت: تسهیلاتی را که دولت برای این مجموعه‌ها پیش بینی کرده بود به سمت واحد‌هایی سوق داده شد تا آن واحد‌ها بتوانند به چرخه حیات واقعی خودشان برگردند؛ بنابراین اگر بحث مربوط به شرایطی که امروز کشور در آن قرار گرفته اتفاق نمی‌افتاد ما از طریق مکانیزم‌هایی مثل صندوق صحا تسهیلات در اختیار واحد‌های تولید و صنعتی قرار می‌دادیم.

وی ادامه داد: نکته قالب توجه این است که موضوع نوسازی و بازسازی را برخی از سرمایه‌گذاران صنعتی کشور به عنوان یک بیزینس تعریف کرده‌اند و یا تملک سهام و یا یا اجاره بلند مدت تلقی می‌کنند و در عایدات ناشی از سود استفاده از نوسازی و بازسازی شریک می‌شوند با این ابزار‌ها واحدهایشان را دنبال می‌کنند و نوسازی و بازسازی انجام می‌دهند.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران نیز در ادامه برنامه در ارتباط تلفنی درباره وضعیت نوسازی صنایع در کشور گفت: با توجه به شرایط کشور و ناترازی‌های انرژی که در کشور وجود دارد باید هر آنچه را که از دستمان برمی‌آید با همکاری مردم و بخش صنعت، در بحث سوخت و انرژی، اصلاح ساختار‌ها و خطوط تولید و بخش‌هایی که مصرف انرژی به آن مربوط می‌شود نیازمند این است که که یک ممیزی انرژی اتفاق بیفتد.

نوسازی خطوط تولید راهکاری برای مدیریت ناترازی انرژی

آرمان خالقی گفت: اصلاح خطوط تولید می‌تواند به رفع ناترازی انرژی کمک کند و در بخش‌هایی که مصرف انرژی بالایی دارند باید تجهیزات کم مصرف جایگزین شود.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران افزود: با نوسازی خطوط تولید علاوه بر کاهش مصرف برق کارخانه، می‌توان محصولاتی تولید کرد که انرژی کمتری در خانه‌ها مصرف می‌کنند.

معرفی واحد‌های صنعتی برای نوسازی و بازسازی پس از عارضه یابی

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: اولویت وازرت صنعت، معدن و تجارت، نوسازی و بازسازی واحد‌های فعال است.

مقیمی اضافه کرد: مراحل عارضه یابی ۵۰۰ واحد صنعتی در حال اجراست و ۲۰۰ واحد صنعتی هم به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته معرفی شده‌اند.

معاون وزیر صمت در مورد وضعیت و روند اسقاط خودرو‌های فرسوده هم گفت: در بحث مربوط به حوزه اسقاط، مسئله بهینه سازی مصرف انرژی آن هم در حوزه ناوگان حمل و نقل، یکی از دغدغه‌ها و قانون مجلس در خصوص قانون ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو، این تکلیف را به مجموعه وزارت صنعت می‌کرد.

مقیمی افزود: مجموعه وزارت صنعت ظرف در دو سال گذشته، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط کرده، روند انجام این امور با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه، که در آن سالیانه اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو تعریف شده بود، این ۵۰۰ هزار دستگاه، یک و نیم میلیارد لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ایجاد می‌کند عدد، عدد قابل توجهی است، اما ما با مکانیزمی که در رویه و دستورالعمل بود امکان بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتا خودرو را نداشتیم و نمی‌توانستیم این کار را انجام بدهیم

وی ادامه داد: لازم است از ۲۴ دستگاه اجرایی کشور از پلیس راهنمایی و رانندگی گرفته تا سازمان محیط زیست و وزارت کشور و خیلی از نهاد‌های مختلف که در این فرایند به ما کمک کردند تشکر کنم.

مقیمی با اشاره به اینکه دولت در مرداد ماه امسال اقدام با اصلاح آیین نامه ماده ۱۰ قانون سازماندهی صنعت خودرو کرد گفت: اولین اقدامی که در این اصلاحیه رقم خورد این است که ما قبلاً به ازای هر ۱۲ خودرویی که در کشور تولید می‌کردیم یک خودرو اسقاط می‌شد امروز این تبدیل شده به اینکه هر چهار خودرویی که در کشور تولید می‌شود یک خودرو اسقاط می‌شود پس این معنایش این است که تقاضا برای مصرف گواهی‌هایی که تولید می‌شود برای اسقاط خودرو بالا رفته است.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: ما ۳۵۰ هزار دستگاه را در سال ۱۴۰۳ اسقاط کردیم، تعداد ۱۲۰ هزار گواهی به سال ۱۴۰۴ منتقل شد، آن موقع به دلیل اینکه به این موضوع در کشور توجه جدیتری می‌شد این موضوع رونق خوبی گرفت ولی بلافاصله با توجه به اینکه اقتصادش دچار خسران شد نهایتاً افت در بحث مربوط به حوزه اسقاط شد.

مقیمی با اشاره به افزایش مشوق‌ها برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با نو، افزود: در حال حاضر برای جایگزینی تاکسی فرسوده با نو تعداد ۶ گواهی اسقاط یعنی معادل ۳۶۰ میلیون تومان برای صاحب خودروی فرسوده محاسبه می‌شود درباره قیمت گواهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده هم قیمت هر گواهی اسقاط از ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۳۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

مشوق‌هایی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده سکوی کار با نو

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: پیرو هماهنگی با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲۵۰ میلیون تومان از محل گواهی صرفه جویی مصرف سوخت برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با نو اختصاص یافته است.

تسهیلات کم بهره برای جایگزینی تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده با بنزینی و برقی

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: یک میلیارد تومان تسهیلات برای جایگزینی تاکسی فرسوده با بنزینی و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در صورتی که تاکسی فرسوده با تاکسی برقی جایگزین شود، پرداخت می‌شود.

مقیمی اضافه کرد: برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با بنزینی و برقی، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره پرداخت می‌شود.