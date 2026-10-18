روابط عمومی سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: فردا دوشنبه ۲۷ مهرماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده پرتابه‌های باقی‌مانده از جنگ، در برخی مناطق بخش میانکوه شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در میانکوه اردل، چهارمحال و بختیاری

شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در میانکوه اردل، چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمخال و بختیاری،طبق اعلام سپاه استان، این عملیات از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

این عملیات با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی توسط تیم‌های خنثی سازی انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان گرامی وجود ندارد.