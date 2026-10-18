شبکه سی‌ان‌بی‌سی نوشت: قیمت «واقعی» نفت احتمالاً ۳۰ تا ۴۰ دلار بالاتر از نرخ فعلی است، معاملات آتی نفت صرفاً قرارداد‌های کاغذی هستند که قیمت امروز، فردا، ماه آینده یا دورتر را نشان می‌دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما به نقل ازشبکه سی‌ان‌بی‌سی، خرید کالای فیزیکی با عددی که روی صفحه نمایش معامله‌گران نقش می‌بندد، کاملاً متفاوت است. معاملات آتی نفت صرفاً قرارداد‌های کاغذی هستند که قیمت امروز، فردا، ماه آینده یا دورتر را نشان می‌دهند. اگر بخواهید کالای فیزیکی را خریداری کنید، داستان (و قیمت) ممکن است کاملاً متفاوت باشد.

هزینه‌های تحویل نفت سرسام‌آور شده است، هفته گذشته، یک ابرنفتکش برای مسیر ساحل خلیج آمریکا به چین با مبلغ ۷۶ میلیون دلار اجاره شد. ابرنفتکش دیگری نیز با قیمت ۷۷ میلیون دلار از آمریکا به مقصد کره جنوبی کرایه شد. این رقم ۱۰ برابر بیشتر از هزینه همین مسیر در کمتر از یک سال پیش است.

با فرض اینکه این کشتی‌ها حدود ۲ میلیون بشکه نفت حمل می‌کنند، این نرخ اجاره به این معنی است که هر بشکه روی کشتی، حدود ۳۸ دلار اضافه بر قیمت خودِ نفت هزینه دارد.

این مسئله به معنای بی‌توجهی به قیمت‌های آتی نفت نیست، اما باید دانست قیمتی که در اخبار می‌بینیم همیشه کل مبلغ پرداختی نیست. این روزها، هر شرکتی که نیاز به حمل دریایی، ریلی یا جاده‌ای نفت دارد، حق‌الزحمه و اضافه بهای سنگینی نسبت به خودِ قیمت نفت می‌پردازد.

در این میان می‌دانید چه چیز دیگری هم رشد کرده است؟ سهام مالکان کشتی‌ها.