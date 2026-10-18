به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کاظم نیسی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، ماموران انتظامی شادگان با کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سواری حامل بار قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد قابل توجهی لوازم آشپزخانه قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

سرهنگ نیسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این ارتباط ۲ متهم پس از تشکیل پرونده قضایی به تعزیرات حکومتی شهرستان شادگان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان قاچاق را یکی از معضلات اقتصادی جامعه برشمرد و از شهروندان خواست در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.