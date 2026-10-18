به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این نشست به نقش جریان دانشجویی در پیشامد و رفع خطای محاسباتی برای کنشگران جوان پرداخته شد.

در این نشست خطای محاسباتی دشمن بررسی شد: دشمن معمولاً بر اساس مدل‌های ذهنی و داده‌های ناقص، از پتانسیل‌های یک ملت یا یک سیستم عبور می‌کند. این خطا‌ها معمولاً از سه مسیر رخ می‌دهند: سوءبرداشت از «اراده عمومی»: دشمن اغلب تصور می‌کند که تضاد بین لایه‌های مختلف جامعه و ساختار حاکم، به معنای فروپاشی یا بی‌میلی عمومی است؛ در حالی که ممکن است این لایه‌ها در لحظات بحرانی، با یک «اراده جمعی» و ساختارمند به هم بپیوندند. عدم شناخت «قدرت نرم» و «اراده تقابل»: دشمن با ابزار‌های مادی (تحریم، فشار نظامی، جنگ روانی) حرکت می‌کند، اما متوجه نیست که در مقابل، ابزار‌های مقاومت (مثل ایمان، هویت فرهنگی، و پیوند میان ملت و رهبری) فراتر از محاسبات ریاضی و الگوریتم‌های آنهاست. تقلیل‌گرایی: دشمن سعی می‌کند یک ملت پیچیده و چندبعدی را در قالب چند متغیر ساده (مثل نرخ تورم یا شاخص‌های اقتصادی) خلاصه کند، در حالی که معادلات سیاسی در ایران، متغیر‌های «ارزش‌ها» و «اصالت تاریخی» هستند که در مدل‌های آنها جایی ندارند. ۲. ضرورت شناخت ظرفیت‌های کشور این بخش، پاسخ به خطای دشمن است. ما برای مقابله با این محاسبات غلط، نیاز داریم که از حالت «واکنشی» به حالت «پیش‌دستانه» برویم. شناخت ظرفیت‌ها یعنی: شناخت ظرفیت‌های انسانی (نیروی انسانی و تخصص): نه فقط تعداد جمعیت، بلکه شناسایی نخبگانی که در شرایط فشار، خلاقیت‌های نوآورانه (مانند خودکفایی در صنایع دفاعی یا پزشکی) نشان می‌دهند. شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و اعتقادی: مستندسازی پیوند‌های تاریخی و اعتقادی، نوعی «سپر معرفتی» است. وقتی مردم بدانند ریشه‌های ایستادگی آنها از کجا می‌آید، خطای محاسباتی دشمن در جنگ روانی شکست می‌خورد. شناخت ظرفیت‌های زیرساختی و ژئوپلیتیک: استفاده از موقعیت جغرافیایی و توانمندی‌های تولیدی داخلی برای تبدیل کردن «تحریم» به یک «فرصت برای توسعه خودکفا».