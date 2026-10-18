باشگاه تراکتور اعلام کرد: حاضر به حضور در میدان و انجام بازی با ملوان نیست و این دیدار انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بازیکنان تراکتور ابتدا در زمین حاضر شدند اما به دلیل فحاشی هواداران ملوان زمین را ترک کردند. این دیدار پس از ۴۰ دقیقه بلاتکلیفی و بدون به صدا درآمدن سوت آغاز، لغو شد. بازیکنان تراکتور در اعتراض به برخی شعارهای تعدادی از تماشاگران میزبان به رختکن رفتند و تلاش مسئولان برای بازگرداندن آنها به زمین به نتیجه نرسید.

زنوزی مالک باشگاه تراکتور پس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و انصراف تیمش از بازی مقابل ملوان تاکید کرد که فدراسیون وظیفه دارد در شرایط عادلانه به اتفاقات رخ داده در ورزشگاه رسیدگی کرده و تصمیم قاطعی در این باره بگیرد.

زنوزی گفت: اگر بازی را سه – هیچ به ضرر تراکتور کنند، حتما از لیگ برتر انصراف خواهیم داد. در این باره با احدی شوخی نداریم.